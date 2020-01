Zwembad Wevelgem afgesloten door ontsnapt chloor

Wevelgem - In Wevelgem is het gemeentelijk zwembad uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Een twaalftal zwemmers dat al aanwezig was om 7u30, moest het zwembad verlaten.

De dagtank van het zwembad was aan het vollopen, toen bleek dat de pomp defect was en niet meer stopte. Daardoor is chloor ontsnapt. Er kwamen ook ambulances ter plaatse, twee redders en een technicus werden uit voorzorg meegenomen voor een check-up, omdat ze mogelijk chloor hadden ingeademd.

Het is onduidelijk of het zwembad vandaag nog opengaat. Het zwembad in Wevelgem is verouderd, ondertussen werd gestart met de bouw van een nieuw zwembad, dat in 2021 af moet zijn.