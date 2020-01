Papa klaagt te weinig vaderschapsverlof aan: “11 dagen. Weekends inbegrepen”

Elf dagen. Weekends inbegrepen. Zoveel dagen kon Alexandre Marcel, een jonge Franse papa, doorbrengen met zijn pasgeboren spruit , vooraleer hij weer moest gaan werken. “Onrechtvaardig, dit is onzin”, schrijft hij in een emotionele brief op Facebook aan de makers van de wet. “Mijn gezin heeft me nodig.”

#egaliteparents. Gelijkheid voor alle ouders. Alexandre is gefrustreerd dat hij amper twee weken kon doorbrengen met zijn kindje en vergelijkt in zijn gretig gedeelde brief de landen waar het zoveel beter is dan in Frankrijk. In Zweden bijvoorbeeld kunnen papa’s tot 480 dagen vaderschapsverlof opnemen, in Noorwegen tot 39 weken, in Slovenië 90 dagen en in Spanje 16 weken. Ons land scoort met amper tien dagen even slecht als de zuiderburen. “Het is onrechtvaardig”, vindt hij. “Dit is onzin.”

Vooral de dag dat hij terug moest gaan werken had hij het vreselijk lastig. “Toen ik op mijn trein stond te wachten, bekroop me het vreselijke gevoel dat iedereen me uitlachte. Ik vroeg me af wat ik hier deed deze ochtend, putje winter, terwijl mijn dochter van amper twee weken me nodig had. Net als mijn vrouw, die uitgeput was door de bevalling.”

(...) Een schuldgevoel (...) maakte me misselijk. Ik walgde ervan dat ik mijn kleine baby en haar mama had verlaten, na een korte en onrustige nacht . Ik aarzelde meerdere keren. Om terug te keren, en mijn bedrijf, het systeem in de steek te laten. Maar helaas heb ik het systeem nodig om te leven. Des te meer omdat we nu met z ‘ n drieën zijn. Dan is het moeilijker om fuck te zeggen.”

“11 dagen. Weet u, dames en heren ministers die wetten maken, hoe een baby en mama eruitzien, 11 dagen na de bevalling? (...) U vertelt ons over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en het doorbreken van het glazen plafond. Voor een papa die na 11 dagen het werk hervat en voor een mama die na 11 dagen alleen is, klinken deze woorden erg hol.”

“Er zal nooit sprake zijn van gelijkheid tussen mannen en vrouw, zolang u de duur van het vaderschapsverlof niet radicaal verandert. (...) Zolang u de vader veroordeelt tot een deeltijdse assistent, toch wel een erfenis van oude patriarchale modellen.”

“De papa van vandaag wil erbij betrokken worden. Aanwezig zijn om luiers te vervangen, de fles te geven of te helpen bij borstvoeding, het schoonmaken of de afwas terwijl mama rust. (...) De papa van vandaag wil trots zijn op zijn land, zijn wetten, zijn inzet voor echte en gedragen gelijkheid. Dames en heren, geef hem deze kans.”

https://papaplume.com/