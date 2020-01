Eén op de vier wijkwerkers na één jaar duurzaam aan het werk

Concreet kunnen wijkwerkers klusjes uitvoeren bij iemand thuis, in een school, gemeente, OCMW ... en krijgen ze daarvoor een vergoeding via wijkwerkcheques. Foto: if

Sinds de invoering van het wijkwerken, de opvolger van het PWA-systeem, stapten 11.233 personen in het systeem. Een op de drie van die wijkwerkers was negen maanden na het afsluiten van hun traject aan de slag als werknemer. Een kwart is zelfs duurzaam aan het werk. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Axel Ronse (N-VA) heeft opgevraagd bij minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

Met de zesde staatshervorming kwam de werking van PWA’s (Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen) over naar Vlaanderen. Maar het bestaande PWA-systeem was aan hervorming toe. Voormalig minister van Werk Philippe Muyters werkte het nieuwe systeem van wijkwerken uit.

In dat stelsel kunnen werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tijdelijk werkervaring opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. Concreet kunnen zij bijvoorbeeld klusjes uitvoeren bij iemand thuis, in een school, gemeente, OCMW ... en krijgen ze daarvoor een vergoeding via wijkwerkcheques.

Uit cijfers die Vlaams parlementslid Axel Ronse heeft opgevraagd blijkt nu dat er sinds 2018 11.233 personen in het systeem van wijkwerken zijn gestapt. Bijna 7.000 van hen waren ex-PWA’ers. “32,24 procent van de wijkwerkers was negen maand na het afsluiten van het wijkwerktraject aan het werk als werknemer. De grote meerderheid daarvan, liefst 24,52 procent van het totaal, is duurzaam aan de slag. 1,09 procent ging aan de slag als zelfstandige”, aldus Ronse.

Het N-VA-parlementslid noemt de uitstroomresultaten “hoopgevend”. “Veel van deze mensen zouden met het vorige systeem wellicht nog in de werkloosheid vertoeven. Dat toont aan dat we met wijkwerken op het juiste spoor zitten en dat de afschaffing van het PWA-systeem de juiste keuze was”, zegt de N-VA’er. Toch is ook het systeem van wijkwerken volgens Ronse nog “voor verbetering vatbaar” om nog meer wijkwerkers naar een duurzame job te begeleiden.