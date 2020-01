Vlaamse specialisten bereiden zich tegen Chinees Nieuwjaar voor op komst coronavirus: “Ook bij ons groeit het risico”

Slachtoffers worden binnengebracht in een ziekenhuis in Wuhan Foto: AFP

In Wuhan zijn 17 nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld. Daarmee loopt het aantal besmette mensen in China op tot 62. Ook bij ons bereiden specialisten zich voor op de komst van het mysterieuze virus. Omdat volgende week veel Chinezen naar ons land reizen om met hun familie Nieuwjaar te vieren, bestaat het risico dat er ook bij ons mensen ziek zullen worden.

De Chinese cijfers van het aantal besmettingen zouden zwaar onderschat zijn. Volgens Britse onderzoekers zouden ongeveer 1.700 mensen getroffen zijn door de longziekte. En dus zijn artsen ook bij ons waakzaam.

Universitair Ziekenhuis van Leuven

In het Universitair Ziekenhuis van Leuven hebben specialisten een test ontwikkeld om het coronavirus op te sporen. Voorlopig is er nog maar één patiënt onderzocht. Die keerde terug uit Wuhan en ontwikkelde plots koorts. Omdat hij zich ongerust maakte, liet hij zich onderzoeken. Uiteindelijk bleek er niets aan de hand en bleek het niet meer dan een flinke griep te zijn.

Doordeweekse griep

Het coronavirus heeft dan ook dezelfde symptomen als een doordeweekse griep. De aandoeningen die daaruit voortvloeien, kunnen variëren van een gewone verkoudheid tot zelfs nierfalen en ernstige ziektes, als Sars en Mers.

Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome) brak eind 2002 uit en wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste epidemieën van onze tijd. In China kwamen in 2003 349 mensen om, in Hongkong nog eens 299. Wereldwijd raakten meer dan 8.000 mensen in 30 landen en zes continenten besmet.

Passagiers op de luchthaven van Wuhan worden allemaal gescreend. Ook in Amerika, in New York, Los Angeles en San Francisco, worden extra maatregelen genomen. Wie landt uit Wuhan via een rechtstreekse of onrechtstreekse vlucht en een mogelijk risico vormt, wordt onderzocht, vertelt Nancy Messonnier van het Nationeel Centrum voor Immunisatie en Ademhalingsziekten.

Brussels Airport

Bij twijfel worden passanten doorverwezen naar het ziekenhuis voor een algehele check-up. Bij ons op de luchthaven van Brussels Airport heeft het weinig zin om te gaan controleren, zegt viroloog Marc van Ranst in het VTM Nieuws. Simpelweg omdat er geen rechtstreekse vluchten van Wuhan landen.

Van Ranst benadrukt dat artsen waakzaam moeten zijn. Want in de week van 25 januari zullen veel Chinezen naar ons land vliegen om hun Nieuwjaar, volgens hun kalender het jaar van de rat, te vieren met familie. “Wanneer ze plots koorts ontwikkelen, moet iemand hen kunnen vertellen dat het al dan niet om het coronavirus gaat.” Al is de mogelijke schade, die de longziekte ook bij ons kan veroorzaken, moeilijk in te schatten. “Pas binnen veertien dagen zullen we de ernst op wereldvlak pas echt kunnen inschatten.”

Drie van de zeventien mensen - allen tussen de 30 en 79 jaar - die het coronavirus nu hebben opgelopen, zijn er ernstig aan toe, net als vijf mensen bij wie het virus al eerder is geconstateerd in Wuhan. Ook in Japan (1) en Thailand (2) werden mensen ziek. In totaal eiste de longaandoening al twee slachtoffers. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er nog “geen duidelijk bewijs” dat het virus van mens op mens doorgegeven wordt.