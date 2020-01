Liers gezin ontsnapt op nippertje aan CO-vergiftiging

Lier - De hulpdiensten repten zich zaterdagavond naar een appartementsgebouw in Lier. De bewoners zijn op het nippertje aan een CO-vergiftiging ontsnapt.

De oproep vanuit de Dageraadstraat liep zaterdag omstreeks 22.30u bij de hulpdiensten binnen. Een van de bewoners voelde zich niet goed en sloeg alarm. De bewoners openden zelf ook een raam in hun flat, waardoor op het nippertje een CO-vergiftiging werd voorkomen.

De brandweer heeft de woning verlucht. Ook een ziekenwagen en een mug kwamen ter plaatse. Het gezin werd uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle. De oorzaak van het incident ligt bij een defecte verwarmingsketel.

Koolstofmonoxide (CO) is een geurloos en onzichtbaar gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding, bijvoorbeeld in een verwarmingsketel. Zonder speciaal meettoestel kan je het dus niet waarnemen, daarom is het zo gevaarlijk. Wie eraan blootgesteld wordt, kan het bewustzijn verliezen, in coma raken en zelfs sterven.