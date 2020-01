Vlaams Belang lanceert petitie voor nieuwe verkiezingen: “Luister naar het volk”

Partijvoorzitter Tom Van Grieken heeft zondag op de nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Belang in Genk het startschot gegeven voor de voorjaarscampagne “Luister naar het volk”. Vlaams Belang lanceert een grootschalige petitie waarmee burgers hun stem kunnen laten horen. “Politici die schrik hebben van verkiezingen zijn als zwemmers die bang zijn van water”, aldus Van Grieken voor enkele honderden Vlaams Belang-bestuursleden en -mandatarissen.

Het “Belgische wanbeheer” en de acht maanden politieke stilstand zonder regering nopen het Vlaams Belang tot actie. Dat zeiden voorzitter Tom Van Grieken en Vlaams fractieleider Chris Janssens in hun toespraken. “In de privé is het simpel. Als je acht maanden niets doet, krijg je uw C4”, klaagde Van Grieken aan. “Daarom eist het Vlaams Belang nieuwe verkiezingen. Wij hebben dan ook geen schrik van de kiezer. Een politicus die schrik heeft van verkiezingen, is als een zwemmer die bang is van water. Maar bovenal is het noodzakelijk om de lamlendige patstelling van ons af te schudden. De Belgische politieke elites hebben nu lang genoeg gespeeld, het is nu aan de kiezer.”

Voor Chris Janssens, die zijn toehoorde welkom heette in zijn “helaas zeer geïslamiseerdee woonplaats” Genk, hoeft het niet te “verbazen dat het establishment schrik heeft van de kiezer en verkiezingen”, want men bakt er al maanden niks van, zo luidde het verder. Volgens de fractieleider heeft dat ook te maken met het feit dat de Vlaamse partijen zich zo eenvoudig laten uiteen spelen. Maar, “als de politiek geen Vlaams front wil vormen, zullen de Vlaamse kiezers front vormen en met het stempotlood in de hand de verandering waar ze zo naar verlangen, zélf afdwingen!”

Daarom start het Vlaams Belang een digitale petitie, te vinden op de website luisternaarhetvolk.be.

