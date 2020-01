Oudere dame sterft na val in water

Foto: IF

Gent - Aan de Gentse Stropkaai is zondagmiddag rond 11.30 uur een oudere dame in het water gevallen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, de drenkeling werd nog gereanimeerd. Maar alle hulp kon niet meer baten, de vrouw overleed ter plaatse.

“Volgens de eerste vaststellingen is de oudere dame in het water gevallen”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. De duikploeg van de Brandweerzone Centrum kwam ter plekke. “De vrouw kon uit het water gehaald worden en werd ter plekke gereanimeerd. Maar alle hulp kon niet meer baten.” Het parket van Oost-Vlaanderen is op de hoogte gebracht, er zal een wetsdokter ter plaatse komen om de omstandigheden te onderzoeken.