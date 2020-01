Voormalig Champions League-held Teddy Sheringham zingt, verkleed als boom, op Engelse televisie

Menig wenkbrauw zal zaterdagavond gefronst zijn in de Engelse woonkamers toen achter een zingende boom in het televisieprogramma ‘The Masked Singer’ niemand minder dan Teddy Sheringham (53) bleek schuil te gaan. De voormalige spits en Champions League-held van Manchester United zong het nummer ‘Evergreen’ van Will Young voor een jury waar onder meer acteur Ken Jeong (Leslie Chow in de film ‘The Hangover’) in zetelde.

Sheringham is een cultheld voor menig Manchester United-fan doordat hij in de laatste minuut van de Champions League-finale van 1999 tegen Bayern München als invaller nog voor de onverhoopte 1-1 zorgde. In blessuretijd zou Man U nog eens scoren via Ole Gunnar Solskjaer - één van de meest verrassende ontknopingen van een finale van de Champions League in de voorbije twintig jaar.

The Masked Singer is een zangwedstrijd waarbij beroemdheden, van kop tot teen verkleed in kostuum, anoniem een nummer opvoeren voor een jury. Telkens iemand afvalt, moet hij of zijn zijn identiteit bekendmaken.