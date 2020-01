Gebruikers van Whatsapp melden sinds zondagmiddag storingen bij het uploaden van foto’s of filmpjes.

Wanneer gebruikers een filmpje of foto proberen te versturen, duurt dit erg lang en na een tijdje stopt WhatsApp met het uploaden. Het probleem werd via sociale media gesignaleerd, op Twitter is de hashtag #whatsappdown trending en ook op storingswebsites worden sinds 11u27 problemen gemeld. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zouden duren.