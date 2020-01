Cercle Brugge-Antwerp gaat de geschiedenisboeken in: snelste penalty ooit in eerste klasse

Amper acht seconden waren er verstreken in het duel tussen Cercle Brugge en Antwerp toen de bal op de stip ging,nadat amper drie spelers de bal al hadden aangeraakt. Aurélio Buta liet zich verrassen door de snelle benen van Kylian Hazard en tikte de Bruggeling aan. Ref Boterberg twijfelde niet en floot voor een strafschop. Daarmee gaat hij de geschiedenisboeken in, want het is de snelste penalty ooit op het hoogste niveau.