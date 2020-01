Schrijver Marc De Bel en zijn vrouw betrokken bij zwaar ongeval: “Het is een mirakel dat we levend uit het wrak zijn gekomen

Waregem / Zingem / Deinze - Zondagochtend zijn schrijver Marc De Bel en zijn vrouw Mie betrokken geraakt bij een zwaar ongeval op de E17 tussen Kruishoutem en Waregem. “Een BMW die enorm snel moet gereden hebben, reed achteraan op ons in. Een ongelofelijke klap”.

Zondagmorgen waren De Bel en zijn vrouw op weg naar Aalbeke om er Toast Literair bij te wonen. Daar zouden leerlingen van het vijfde leerjaar hem interviewen. Op de E17 tussen Kruishoutem en Waregem raakten hij en zijn vrouw Mie, die aan het stuur zat, iets voor 10 uur betrokken bij een ongeval. “Een BMW die enorm snel moet gereden hebben, reed achteraan op ons in. Een ongelofelijke klap. Dat hij ons niet zag zonder mist en op klaarlichte dag, ik kan het nog altijd niet begrijpen”, zegt Marc.

Door de impact begon de auto van de auteur te tollen over de snelweg. “Zo’n 200 meter lang legde onze auto als een ongeleid projectiel een traject af over de snelweg. Achteruit, tussen de andere auto’s, bijna overkop, bijna tegen een vangrail. Het is echt een mirakel dat we levend uit het wrak zijn gekomen”, zegt de bekende schrijver. “De politie zei het zelf. Amper 1 op 100 zou levend uit zo’n ongeval komen. Onze auto is alvast perte totale.”

Emotioneel kapot

Marc en zijn vrouw werden afgevoerd naar het ziekenhuis in Waregem, maar al bij al bleken hun verwondingen mee te vallen. “Ik heb wat pijn aan mijn rug en mijn vrouw heeft een grote blauwe plek. Vooral emotioneel zijn we kapot”, aldus Marc.

Het koppel prijst zich gelukkig dat ze nog in leven zijn. “De engelbewaarder heeft meer dan zijn werk gedaan. Mijn vrouw heeft dat ongelofelijk goed gedaan. Ik heb haar al gezegd dat ik ze volgend jaar inschrijf voor Parijs-Dakar. Cynisch, maar we kunnen er toch al een beetje mee lachen. We leven uiteindelijk gelukkig nog.”

De leerlingen die Marc verwachtten waren, waren een beetje ontgoocheld, maar de schrijver belooft alvast toch nog eens af te zakken naar de Kortrijkse deelgemeente. “Het was raar. De voorzitter van Davidsfonds belde me vrolijk, terwijl wij in de ambulance zaten te flippen. Maar ik kan wel vertellen dat ik zeker nog eens passeer in Aalbeke.”