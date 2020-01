Ajax klopt Sparta Rotterdam van Dante Rigo

Ajax heeft zondag zijn wedstrijd van de negentiende speeldag in de Nederlandse Eredivisie tegen het Sparta Rotterdam van Dante Rigo gewonnen met 2-1. Cyriel Dessers en Dario Van den Buijs verloren met Heracles op bezoek bij Emmen (1-0).

Donny van de Beek zette de Ajacieden na een kwartier op rozen. De zeventienjarige Ryan Gravenberch verdubbelde op het uur de Amsterdamse voorsprong. Door de aansluitingstreffer van Joël Piroe (74.) werd het nog even spannend in de Johan Cruijff Arena, maar Ajax pakte de volle buit en bouwt zijn voorsprong op eerste achtervolger AZ uit tot zes punten. Dante Rigo voetbalde 84 minuten mee bij Sparta, dat de elfde plek bezet.

Heracles ging op het veld van Emmen op zoek naar zijn eerste overwinning in vier duels. Joey Konings dacht de bezoekers op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens handspel. Op slag van rust was het aan de overzijde wel raak. Marko Kolar (45.+3) tekende voor de 1-0. In de tweede helft werd niet meer gescoord. Dessers was de gevaarlijkste man en vond in de blessuretijd nog de weg naar doel, maar wegens buitenspel werd hem de gelijkmaker ontzegd. De geblesseerde Van den Buijs moest het veld al voor rust verlaten, Dessers maakte de partij wel vol. Heracles blijft negende, Emmen klimt naar plek twaalf in de stand.