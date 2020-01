Ex-voorzitter Roger Lambrecht: "Het is voorbij voor Sporting Lokeren, het is gedaan". Video: TV Oost

Lokeren heeft een nieuwe tik gekregen. De Waaslanders verloren het degradatieduel tegen concurrent Lommel met het kleinste verschil: 1-0. De kloof met de Limburgers bedraagt nu al zes punten. De play-downs zijn nu bijna onvermijdelijk in het Waasland.

Wie dit alles met lede ogen aanziet is Roger Lambrecht. In een interview met TV Oost zegt de erevoorzitter dat z'n hart bloedt en dat hij nu al spijt heeft dat hij z'n club aan Louis De Vries verkocht heeft. Hij vreest dat als Sporting Lokeren degradeert, het zonder een fusie wel eens over einde verhaal zou kunnen zijn in Lokeren.

"Ik denk dat het te laat is. Er is niks meer aan te doen. Als ik zie waar we nu staan: laatste, en opnieuw verloren... Ik denk dat we de hoop moeten opgeven", zegt Lambrecht bij TV Oost. "Ik had met De Vries een overeenkomst op langere termijn, omdat ik dacht dat hij vast en zeker bij machte was om in Lokeren een goeie ploeg te vormen. Maar het is mislukt. Het is tegengevallen. Het is faliekant afgelopen."

Stijn Vreven: "Het is moeilijk werken"

Trainer Stijn Vreven wilde de crisis rond de club niet inroepen als een excuus. “We kunnen heel veel excuses bedenken, maar dat mag niet meespelen. Dat het onrustig is, weet intussen iedereen. Nogmaals: in de wedstrijd moet je dat van je kunnen afzetten en vol voor het resultaat spelen. Dat hebben we maar 45 minuten gedaan. Akkoord, het is moeilijk werken. Ik hoor ook verhalen in de wandelgangen. Voor de match: spelers die met een trainer bezig zijn. We hebben deze match verloren op passie, op mentaliteit.”

Na de uitstekende match tegen Virton volgde weer een teleurstelling. Het verhaal van het seizoen. “Na amper twee minuten lopen we al achter de feiten aan”, zucht Vreven. “Ons zelfvertrouwen kreeg al meteen een flinke knauw. Nochtans waren we met de juiste instelling en veel vertrouwen afgezakt naar Lommel. Waarom er in de eerste helft te weinig passie was? Daar heb ik geen verklaring voor. En in de tweede helft loop je gewoon achter de feiten aan. Akkoord, na rust zijn we de dominante ploeg, en spelen we op de helft van de tegenstander, zonder grote kansen te creëren. Zo wordt het wel heel moeilijk om matchen te winnen.”

In Virton toonde Lokeren zich dodelijk efficiënt. Een week later morste het met de weinige kansen die ze kregen. Amano en Beridze lieten de kansen liggen. “Die kans van Amano moet altijd binnen. Zeker in zo'n matchen, waarin je weet dat je weinig kansen zult krijgen.”

Maar wie gaat er voor doelpunten zorgen? Lawal was een lichtpuntje. De 21-jarige Nigeriaan werkte zich te pletter, maar kreeg amper een kans. Op Habibou wordt niet meer gerekend en Hajric staat al even aan de kant met een blessure. (whb)