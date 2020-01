Informateurs organiseren in het grootste geheim ontmoeting tussen PS en N-VA

In het grootste geheim hebben de informateurs Coens en Bouchez vandaag een ontmoeting georganiseerd tussen PS en N-VA. Op die manier hoeven zij morgen niet met lege handen naar de koning voor hun tussentijds verslag.

“We wachten nog steeds op voorstellen van N-VA.” Dat zei PS-voorzitter Paul Magnette vanochtend nog in de marge van de SP.A-nieuwjaarsreceptie waar hij was uitgenodigd. Enkele uren later is het al zover. In het grootste geheim hebben informateur Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) hem samengebracht met een delegatie van N-VA. Dat heeft de redactie uit betrouwbare bron vernomen.

Wat de ontmoeting heeft opgeleverd is nog niet bekend. Sowieso is het feit dat dit plaatsvindt al een kleine trofee voor de informateurs. De voorbije dagen kregen zij veel kritiek omdat hun opdracht om een regering met PS en N-VA af te tasten, helemaal leek stilgevallen. Morgen worden ze om 14 uur op het paleis verwacht voor een tussentijds verslag. Na het gesprek van vandaag zouden ze aan de koning moeten kunnen zeggen of het de moeite waard is om op die piste verder te werken.

Bij de onderhandelaars is te horen dat er de afgelopen dagen ook inhoudelijk is verder gewerkt. Ze hielden Coens en Bouchez meerdere gesprekken over onder meer arbeid, pensioenen en sociale zekerheid.