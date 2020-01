Leicester City gaat ondanks assist van Dennis Praet onderuit bij Burnley, Jamie Vardy mist strafschop

Leicester City heeft zondag op het veld van Burnley zijn tweede nederlaag op rij geleden in de Premier League. Op de 23e speeldag kwamen de Foxes wel op voorsprong na een goede interventie van Dennis Praet, maar de thuisploeg keerde alsnog het tij. Leicester blijft derde in de stand.

Praet stond ten koste van Youri Tielemans opnieuw in de basis bij Leicester. De Rode Duivel bedankt na een halfuur voor het vertrouwen. Praet zette zijn ploegmaat Harvey Barnes (33.) met een prima sliding tackle op weg naar de 0-1. Burnley was na de pauze de betere ploeg en werd beloond met de gelijkmaker van Chris Wood (56.). Vanop elf meter kreeg Vardy de kans om Leicester opnieuw op voorsprong te schieten, maar doelman Pope schudde een schitterende redding uit zijn handschoenen.

Youri Tielemans kwam Praet aflossen in de 74e minuut en zag hoe Ashley Westwood (79.) de zege schonk aan Burnley. Leicester verliest al voor de vierde keer in zes wedstrijden, maar blijft wel comfortabel derde in de tussenstand. Burnley (veertiende) doet met zijn eerste competitiezege in vijf duels een goede zaak in de degradatiestrijd.