Westerlo komt na zege bij OH Leuven samen met Lommel en Beerschot aan kop in 1B

Westerlo heeft zondag de 22e speeldag van de Proximus League, de achtste van de tweede periode, afgesloten met een overwinning op bezoek bij Oud-Heverlee Leuven. De Kemphanen haalden het aan Den Dreef met 1-3.

OHL kreeg iets voor het kwartier een uitgelezen kans om op voorsprong te klimmen, maar sluipschutter Henry trapte een strafschop op de Westelse doelman Özer. Op het halfuur kwamen de bezoekers voor, toen een vrije trap van Christian Brüls (28.) afweek in doel. Net voor rusten stelde de thuisploeg gelijk. Xavier Mercier (44.) zorgde op een vrije trap voor de 1-1. Gilles Dewaele (57.) bracht Westerlo in de tweede periode weer voor. OHL moest komen, maar de Kempense afweer hield stand en trok de zege over de meet. Christophe Janssens (90.+4) counterde in het slot naar de 1-3 eindstand.

Eerder op de achtste speeldag klopte Lommel met 1-0 Lokeren en veroverde Virton met 0-2 de volle buit bij Roeselare. Beerschot en Union deelden de punten (1-1). In de stand van de tweede periode staan Lommel, Beerschot en Westerlo aan kop met dertien punten. Virton (12 ptn) volgt, voor OHL, Union en Roeselare (elk 10 ptn). Lokeren (5 ptn) sluit de rangen.

Lokeren en OHL openen de volgende speeldag vrijdag (20u30) op Daknam. Zaterdag ontvangt Virton Beerschot (17u) en moet Roeselare naar Westerlo (20u30). Union en Lommel kijken mekaar zondag (16u) in de ogen in het Dudenpark.