China verbiedt plastic zakjes in supermarkten, straks ook rietjes in de ban

Plastic zakjes en andere wegwerpproducten worden verboden in supermarkten in de grote Chinese steden. De Chinese ontwikkelings- en hervormingscommissie heeft zondag een ambitieus plan bekendgemaakt dat op vijf jaar tijd de hoeveelheid plastic afval drastisch moet inperken. Vanaf eind dit jaar mogen in de supermarkten en andere winkels in de grote metropolen geen plastic zakjes meer uitgedeeld worden. Vanaf eind 2022 geldt het verbod ook in kleinere steden. Vanaf eind dit jaar zijn, in het hele land, ook plastic rietjes verboden.