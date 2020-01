Dorp in rouw: 3,5 jaar na dramatisch motorongeval is Nathan (26) overleden

Meise -

Nathan Bundy, de jonge motorrijder die in 2016 verlamd raakte na een motorongeval niet ver van zijn woning op de Temsesteenweg in Meise, is overleden in het Universitair Ziekenhuis in Jette. Dat gebeurde in het bijzijn van vrienden en familie die van hem nog afscheid konden nemen. Heel Meise leefde met het jonge slachtoffer mee, want onder andere een benefiet bracht in 2017 meer dan duizend sympathisanten op de been.