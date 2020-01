Liverpool verslaat Manchester United in Engelse topper en doet opnieuw gouden zaak in titelstrijd

Liverpool is weer een stapje dichter bij de eerste landstitel sinds 1990. The Reds wonnen in eigen huis de topper tegen Manchester United en lopen zo opnieuw uit op de concurrentie, want Liverpool is het enige team uit de top vijf dat dit weekend kon winnen. Virgil van Dijk en Mohamed Salah zorgden voor de doelpunten op Anfield: het werd 2-0.

Liverpool kon tegen de grote rivaal Manchester United - de nummer vijf in de stand - voor de zoveelste keer een uitstekende zaak doen in de Premier League. Eerste achtervolger Manchester City speelde namelijk zaterdag al gelijk, terwijl nummers drie en vier Leicester City en Chelsea beiden verloren.

Sterke start

The Reds begonnen ook uitstekend aan de partij, want er was al snel dreiging. En de eerste echt grote kans, na een klein kwartier spelen, ging ook meteen tegen de netten: Virgil van Dijk kopte een hoekschop van Trent Alexander-Arnold hard binnen. Manchester United-goalie David De Gea had geen verhaal.

De competitieleider was ook nadien baas en na 25 minuten ging via Firmino ook de 2-0 op het bord. Of toch heel even: de VAR kwam tussen voor een vermeende fout van Virgil van Dijk in de opbouw naar het doelpunt. De goal werd afgekeurd, tot woede van heel Anfield - een beslissing waar heel wat over te zeggen viel.

2-0 opnieuw afgekeurd

Liverpool liet zich na de afgekeurde 2-0 niet zomaar ontmoedigen. Maar enkele minuten later was het opnieuw raak: deze keer was het Georginio Wijnaldum die scoorde, maar de Nederlander stond enkele centimeters buitenspel. De lijnrechter had het goed gezien, want na het bekijken van de beelden bleek de beslissing correct te zijn. Sadio Mané had op slag van rust de 2-0 nog aan de voet, maar na een prima redding van De Gea bleef het 1-0.

Foto: REUTERS

In de tweede helft ging Liverpool furieus van start. Binnen de twee minuten kregen The Reds drie huizenhoge kansen. Mohamed Salah mikte eerst van dichtbij onbegrijpelijk naast. Vervolgens ging een schot van Mané net over het doel, en de knal van Jordan Henderson landde op de paal. Manchester United was na dat keiharde offensief vooral blij dat het nog steeds maar 1-0 stond. Liverpool schreeuwde kort nadien om een penalty nadat Shaw een bal tegen de hand geschoten kreeg, maar het spel ging verder.

Salah zorgt voor verlossing in minuut 92

Na een kwartier spelen in de tweede helft toonden ook de bezoekers zich eindelijk eens. Martial kreeg de beste kans van de match voor de Mancunians, maar mikte centimeters boven de lat. Nadien verwaterde de partij een beetje. Firmino kreeg een kwartier voor het einde nog een uitstekende kans om United helemaal uit te tellen, maar mikte op de verdediging. In de extra tijd zorgde Salah op de counter, met een assist van doelman Alisson, alsnog voor de verdiende 2-0.

Foto: REUTERS

In de stand doet Liverpool opnieuw een gouden zaak nadat het dit weekend als enige ploeg in de top vijf kon winnen. The Reds hebben nu 64 punten gepakt op een maximum van 66 punten. Eerste achtervolger Manchester City telt al 16 (!) punten achterstand. En Liverpool heeft over twee weken nog een inhaalwedstrijd tegen West Ham United op de planning staan. Enkel een mirakel lijkt dit team nog van een eerste landstitel in 30 jaar te kunnen houden.