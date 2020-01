Hans Vanaken laat Gouden Schoen glinsteren met werelddoelpunt, en er was nog meer dan dat

Hans Vanaken had iets te vieren op Anderlecht en deed dat in stijl. Met een bloedmooie cross met rechts en een wereldgoal met links liet hij zijn beide Gouden Schoenen glinsteren. Diep in de tweede helft scoorde hij ook nog de 1-2 voor Club Brugge.

Alsof het een statement betrof. Hans Vanaken heeft twee Gouden Schoenen en zette dat duidelijk in de verf tijdens de eerste helft tussen Anderlecht en Club Brugge. Eerst deed hij dat twee keer met rechts: na elf minuten verstuurde hij een splijtende bal van zo’n 60 meter op Dennis, die niet voorbij Van Crombrugge geraakte. Daarna lukte hij een verdienstelijke retro na een voorzet vanop rechts. In het spel was hij minder betrokken, maar de ballen die hij raakte waren wel van goudwaarde. Dat zou later op de avond nog blijken.

Het beste moment van de match moest toen nog komen: zijn wereldgoal. Met links poeierde hij een hoge afvallende bal vanop dertig meter in één tijd over Van Crombrugge in de rechterbenedenhoek. Die laatste kon enkel maar eens met de ogen knipperen. Het doelpunt viel nadat een vrije trap van Vormer op de rand van de zestien op de muur was afgeketst. Natuurlijk is er met zo’n goal altijd wat geluk gemoeid, maar op vertraagde beelden merk je duidelijk dat de beheersing en de balans van Vanaken tijdens die trap perfect waren.

Finaal trok hij zijn ploeg ook nog over de streep voor de overwinning. Diep in de match duwde hij met een subtiele tik de beslissende 1-2 voorbij Van Crombrugge. Vanaken had zich goed rond het penaltypunt gepositioneerd toen Club Brugge een veelbelovende aanval op rechts opzette. De jonge De Ketelaere had Vanaken goed gezien en bediende perfect. Tweede doelpunt voor Vanaken. Verval na de Gouden Schoen? Ook nu hoeft Club Brugge niet te vrezen.