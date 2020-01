PORTRET. Antoine Colassin, de jonge spits die Anderlecht op voorsprong bracht, is eigenlijk een middenvelder

Na tien seconden in het profvoetbal op de deklat trappen, na 21 minuten Anderlecht op voorsprong brengen, in de clash tegen Club Brugge nota bene. Wat een debuut voor Antoine Colassin (18) in het Lotto Park vanavond. Maar wie is die jonge snaak eigenlijk? U kent hem waarschijnlijk nog niet, maar zijn manager kent u zeker: ex-Rode Duivel Daniel Van Buyten.