Man in levensgevaar na steekpartij in Antwerpen

Antwerpen - In Antwerpen is zondagochtend een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een vermoedelijke steekpartij tijdens een schermutseling in de Van Stralenstraat in de wijk 2060. Dat zegt de lokale politie. Het 30-jarige slachtoffer werd omstreeks 7 uur zwaargewond aangetroffen op straat.

De politie deed nog nazicht in de omgeving om eventuele verdachten op het spoor te komen, maar dat bleef zonder resultaat. Verschillende getuigen werden verhoord en de beelden van camera’s in de buurt worden bekeken om na te gaan of er bruikbare informatie uit te halen valt. Het labo kwam eveneens ter plaatse voor sporenonderzoek.