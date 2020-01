Conflict Libië escaleert verder: aanhangers van Haftar blokkeren nog meer oliefaciliteiten

Troepen die loyaal zijn aan de Libische generaal Khalifa Haftar, die het oosten van het land onder controle heeft, hebben zondag nog meer oliefaciliteiten geblokkeerd. Zaterdag werd al gemeld dat de belangrijkste petroleumterminal van het land geblokkeerd werd. Haftar probeert zo de druk op de door de internationale gemeenschap erkende regering in Tripoli te verhogen, net nu er in Berlijn een conferentie liep die een einde moet maken aan het geweld.

Leiders in het oosten van het land wilden de olievelden en havens in de regio sluiten omdat de inkomsten gebruikt worden door de regering in Tripoli waartegen Haftar de wapens heeft opgenomen. Met het oliegeld zou Tripoli de militairen betalen die Turkije naar Tripoli gestuurd heeft.

Aanhangers van Haftar sloten zondag ook nog een pijplijn die de olievelden al-Sharara en al-Feel linkt met al-Zawiya, een haven ten westen van Tripoli. “De productie en export van olie zal duren tot de regering van al-Serraj valt”, aldus een van de plaatselijke groepen die Haftar steunen.

De Libische National Oil Corporation (NOC) zei dat ze daardoor verplicht is de productie in al-Sharara en al-Feel te verlagen - deze twee olievelden spelen een sleutelrol in het westen van Libië.

Engagement om afstand te doen van elke “inmenging” in het conflict

De landen en landenorganisaties die zondag deelnamen aan de Libiëconferentie in Berlijn hebben zich voorgenomen afstand te doen van elke inmenging in het conflict. Dat heeft VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zondagavond gezegd tijdens een persconferentie na afloop van de top. Dat is maar een van de elementen waarover de deelnemers een akkoord gevonden hebben. Daarnaast zijn ze het er ook allemaal over eens dat het wapenembargo tegen Libië gerespecteerd moet worden.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei ook dat er overeenstemming is dat er geen militaire oplossing is voor het conflict - die zou het menselijk leed alleen maar vergroten. Nog volgens Merkel moet het door de Verengide Naties geleide vredesproces nu een nieuwe impuls krijgen.