REACTIES. Vincent Kompany: “We willen nu succes hebben, maar het is niet zo dat we morgen drie spelers kunnen kopen”

De Belgische voetbalwereld kreeg zondagavond een leuke en spannende topper te zien tussen Anderlecht en Club Brugge, waarbij de bezoekers uiteindelijk aan het langste eind trokken. Toch zagen Vincent Kompany en Frank Vercauteren enkele lichtpunten bij Anderlecht. Club Brugge-coach Philippe Clement prees dan weer zijn spelers.

LEES OOK.Anderlecht botst op Gouden Schoen Vanaken en verliest met 1-2 van Club Brugge in aangename topper

Vincent Kompany (Anderlecht): “Moeten ons niet laten ophitsen door de buitenwereld”

“Dit was een open wedstrijd. Er waren twee ploegen die hoog druk zetten en willen voetballen, en er waren veel grote kansen voor beide ploegen”, begon Vincent Kompany zijn verhaal. “Dit Club Brugge is heel compleet, heel sterk. Het is een ploeg die op jaren is gebouwd. Qua maturiteit staan ze nog een stuk verder dan ons. Wij hebben dezelfde ambitie qua dominantie, hoog druk zetten, we willen graag voetballen. Ik ben teleurgesteld, maar er is veel marge. Dat is het belangrijkste voor ons. Ik denk dat geen enkele ploeg in dezelfde Belgische competitie zoveel groeimarge heeft als wij. Ik ben zo trots op deze jongens.”

Foto: BELGA

“We hadden wel een paar lichtpunten”, ging Kompany verder. “Antoine Colassin bewijst volledig het vertrouwen dat we hem geven. Het was afwachten of hij zijn debuut ging maken. Zes maanden geleden was hij nog niet klaar, maar vandaag heeft hij bewezen dat hij een spits is die in ons systeem veel kan betekenen. Ik probeer niet te zeggen dat we geen extra spits nodig hebben, maar we moeten ons niet laten ophitsen door de buitenwereld en rationeel zijn.”

LEES OOK.PORTRET. Antoine Colassin, de jonge spits die Anderlecht op voorsprong bracht, is eigenlijk een middenvelder

“We zijn rustig gebleven op de transfermarkt, we geloven in onze eigen talenten. Als we weten dat er aantal jongeren zitten aan te komen, moeten we even nadenken en zien welke rol we daarin kunnen spelen. We willen nu succes hebben, maar het is niet zo dat we morgen drie spelers kunnen kopen. Beslissen of we voor korte of lange termijn gaan, dat is bij Anderlecht altijd een beetje een spreidstand”, sloot de verdediger af.

Hans Vanaken (Club Brugge): “Voor hetzelfde geld gaat die bal de tribune in”

De grote matchwinnaar bij Club Brugge was uiteraard Gouden Schoen Hans Vanaken. “Dit voelt heel goed. We wisten dat dit een andere match zou zijn dan die bekerwedstrijd, toen we hier vrij makkelijk wonnen. Er is een paar weken voorbereid en goed getraind. Dan zie je ook dat Anderlecht snel wil starten. We wisten dat dit voor hen misschien de laatste kans was om aansluiting te vinden bij de top zes. Na zo’n 25 minuten kwamen wij ook goed in de wedstrijd.”

De eerste treffer van Vanaken kwam er nadat hij een afvallende bal vol op de slof nam. “Ik stond bij de vrije trap van Ruud Vormer en de bal kwam uit de lucht vallen. Ik dacht alleen aan schieten. Voor hetzelfde geld gaat die bal de tribune in. Die Gouden Schoen gaat mij niet veranderen, dat zei ik vorig jaar ook al. Ik wil beslissend blijven voor deze club.”

LEES OOK.Hans Vanaken laat Gouden Schoen glinsteren met werelddoelpunt, en er was nog meer dan dat

Philippe Clement (trainer Club Brugge): “Dit wil ik zien van mijn spelers”

“Of dit een mijlpaal is, dat weet je pas achteraf. Maar dit is wel een heel belangrijke zege, want het was niet makkelijk”, vertelde Club Brugge-trainer Philippe Clement. “Anderlecht is groeiende, ze hebben nu meer ervaring op het middenveld en dus hebben ze meer controle. Ze zetten goed druk en in de eerste 20 minuten hadden we veel problemen. De tweede helft hebben wij gedomineerd, al hadden we meer kansen kunnen afwerken. Vanaken bewijst opnieuw hoe belangrijk hij is voor de ploeg.”

Foto: Photo News

“De mentaliteit van de groep is ook belangrijk”, prijsde Clement zijn spelers. “We zijn teruggekeerd na een achterstand en dat wil ik zien van hen. Niet twijfelen als het moeilijk is. De neutrale toeschouwers hebben ook een mooie match gezien vandaag. We mogen heel tevreden zijn over het rendement van onze ploeg, als je ziet hoeveel punten we pakken.”

Frank Vercauteren (trainer Anderlecht): “Als je kwaliteit en een beetje geluk combineert, krijg je dit”

“Of dit een verdiende overwinning van Club Brugge was? Ze hebben het heel moeilijk gehad en ze hadden ook wat geluk. Maar ze hebben ook heel veel kwaliteit. Als je die twee combineert, krijg je dit”, aldus Anderlecht-trainer Frank Vercauteren. “Wij hebben wel getoond dat die afstand tussen ons en Club Brugge dichtgefietst wordt, maar we zijn er nog niet. Club Brugge is beter, maar wij zijn veel beter geworden. Dat heeft met verschillende dingen te maken. Sommige jongens hebben wat meer speelminuten in de benen nu en we maken tactisch en technisch ook progressie. Qua efficiëntie blijven we een probleem hebben. Als je echt dat killerinstinct hebt in de ploeg, dan hadden we een of twee goals meer kunnen maken.”

“We leven vandaag, morgen moeten we opnieuw beginnen. Play-off 1 halen kan natuurlijk nog, zeker als we deze lijn blijven doortrekken. Als we opnieuw tonen wat we vandaag hebben getoond en daar verbetering in aanbrengen. Maar je moet op het einde ook achterblijven met punten”, sloot Vercauteren af.

LEES OOK.ANALYSE. “Zelfs een goed Anderlecht is te zwak voor Club Brugge”