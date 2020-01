Nederlandse bestuurder verslikt zich in Twix en rijdt de gracht in

Kortrijk - Rob Vandermeulen (60) uit Nederland zal zijn vakantie niet gauw vergeten. De man was zondagavond op weg naar Frankrijk om er een paar dagjes van tussenuit te zijn. Helaas voor hem liep het mis. Hij reed net van de E403 in Aalbeke om zo de E17 richting Rijsel te gaan.

Hij was echter achter het stuur een Twix aan het eten, toen hij zich verslikte. “Ik schrok en probeerde de wagen aan de kant te zetten. Ik zag echter de weg niet goed en wou tegensturen. Niet goed, dus”, kon de man nog vertellen. Zijn auto tuimelde een drietal meter naar beneden. Uiteindelijk slaagde hij erin uit zijn voertuig te kruipen. “Ik hoop dat ik toch nog op mijn bestemming geraak”, zei hij. Waarschijnlijk ijdele hoop, want de zijkant van zijn Volkswagen Transporter was helemaal beschadigd.