Simon Mignolet ontsnapt aan erger nadat voetzoeker vlak naast hem ontploft: “Het Belgisch voetbal heeft dit niet nodig”

Een knal van jewelste, en dat kort voor affluiten. Club Brugge had de 1-2 gemaakt en dat zinde de supporters van Anderlecht duidelijk niet. Vanuit de spionkop werd een voetzoeker richting het doel van Simon Mignolet gegooid. Het ding ontplofte uiteindelijk pal naast hem. Visser legde de match even stil en ging checken of de Rode Duivel ongeschonden uit het incident was gekomen.

Dat bleek het geval. Mignolet keerde zich met de armen open al vragend naar de spionkop van Anderlecht en werd daarbij nog gesteund door... Vincent Kompany. De verdediger legde zijn arm over Mignolet en vroeg zijn eigen supporters waar ze in godsnaam mee bezig waren, een berisping van de kapitein himself. De twee spelen al jarenlang samen bij de Rode Duivels. “Een mooi gebaar van Vincent. En ik wil vooral dat onthouden, meer dan dat bommetje. Want het Belgisch voetbal heeft zo’n zaken niet nodig. Enkele minuten eerder help ik nog een Anderlecht-speler met krampen. Daarom vond ik het vreemd dat ik dan een voetzoeker naar mijn hoofd kreeg.”

Foto: BELGA

Mignolet ontsnapte eigenlijk aan erger: hij had de voetzoeker zien komen maar dacht in eerste instantie dat het om een rookbom ging. “Ik had voor de aftrap al zo’n rookbom weggegooid van het veld. Toen ik naar het bommetje liep, zag ik dat er plots een vlam uitstak. Gelukkig heb ik het niet vastgenomen en kon ik mij tijdig wegtrekken. Het is jammer dat zo’n zaken moeten gebeuren. Net nu het Belgisch voetbal opnieuw leeft, kan je met zo’n incident negatief in de internationale pers komen. Stel je maar eens voor dat er iemand geblesseerd raakt.”

