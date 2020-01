Diesel te vervuilend, elektrisch te duur: hybride wagen blijkt gulden middenweg

Benzine of diesel? Toch wat te vervuilend, en binnenkort misschien zwaarder belast. Elektrisch dan maar? Nee, te duur. En dus laten we ons verleiden door hybride modellen. Op het voorbije Autosalon ging één op de drie vervolggesprekjes over een hybride wagen. En dat terwijl nog maar één op de twintig auto’s op de Belgische wegen een hybride is.