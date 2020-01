Autosalon dient klacht in: 187 Extinction Rebellion-betogers krijgen factuur van 1.967 euro in de bus

Febiac, de organisator van het Autosalon, heeft een schade-eis ingediend tegen elke manifestant van Extinction Rebellion die zaterdag het Autosalon mee op stelten gezet heeft. De 187 manifestanten die opgepakt werden, kregen vanwege een deurwaarder allemaal een factuur in de bus van 1.967 euro. Alles samen goed 367.829 euro.

“We hebben met de mensen van Extinction Rebellion samengezeten, voor het salon. We hebben hen gezegd dat ze een manifestatie mochten houden, liedjes zingen en folders uitdelen”, aldus Joost Kaesemans van Febiac. “Maar we hebben hen ook gezegd dat we, als ze bezoekers hinderden en vernielingen aanrichtten, stappen zouden ondernemen. Ze hebben zich daar niet aan gehouden en dus zijn er consequenties”.

Bij Extinction Rebellion reageren ze onthutst. “We gaan in verzet tegen die eis. We betalen niet en wij hebben het recht om te manifesteren”, zegt een woordvoerster.