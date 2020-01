Lancering SpaceX is mislukt, maar dat was de bedoeling

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-oprichter Elon Musk, heeft zondag met succes een mislukte lancering gesimuleerd waarbij astronauten zichzelf in veiligheid moesten brengen, enkele ogenblikken na de lancering in Florida. Bedoeling was na te gaan of alle reddingssystemen goed werken als de lancering echt zou mislukken. Bij de test van zondag waren geen astronauten aan boord. Alles is verlopen volgens plan.