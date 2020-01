Komen er nog meer nachttreinen naar het buitenland aan?

De eerste nachttrein vanuit Oostenrijk rijdt vanochtend ons land binnen. De eerste van vele, want voortaan kun je twee keer per week van Brussel naar Wenen of Innsbruck. Groen maakt van de gelegenheid gebruik om een plan te lanceren dat niet alleen investeert in meer nachttreinen, maar tegelijk ook een einde moet maken aan de 8.500 vluchten naar Londen, Amsterdam en Parijs.