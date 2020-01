Een harde Megxit: is dit wel wat prins Harry en Meghan Markle wilden?

Of ze dit voor ogen hadden, valt te betwijfelen. Feit is dat de Britse prins Harry (35) en zijn echtgenote Meghan Markle (38) vanaf de lente hun koninklijke titels niet langer mogen gebruiken en geen dotatie meer zullen ontvangen. Het koppel betaalt ook de door de belastingbetaler opgehoeste renovatiekosten voor hun landhuis – goed 2,8 miljoen euro – terug. “Een harde Megxit”, klinkt het in de Britse tabloids.