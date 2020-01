Beleggen voor beginners: expert Pascal Paepen deelt zijn tips en waarschuwt voor de valkuilen

“Ik heb net mijn Tesla-aandelen verkocht. Man, man, 172 procent winst in vijf jaar!” Het zijn verhalen als deze die mensen laten dromen van de beurs, al zeker in tijden waarin een spaarboekje niks meer opbrengt. “Wedden dat diezelfde mensen zedig over hun missers zwijgen? Nochtans zijn die er ook. En meer dan je denkt”, waarschuwt financieel docent Pascal Paepen.