Hoe de kwelgeest van Bill Clinton de impeachment van Trump moet voorkomen

President Donald Trump noemde hem a lunatic – een gek. En ook: de man die de impeachment van Bill Clinton liet uitdraaien op een absolute ramp. Maar twintig jaar later staat diezelfde gek aan de zijde van Donald Trump in diens eigen impeachment. Kenneth Starr, hoofdaanklager van Clinton twintig jaar geleden, is een van advocaten van het team dat Trump vanaf dinsdag verdedigt voor de Amerikaanse Senaat. “Strategisch een briljante zet”, zeggen specialisten.