Dury wil nog niet aan Club denken: “Eerst analyseren dat we niet goed zijn”

Francky Dury en Zulte Waregem begonnen 2020 zoals 2019 eindigde: met een competitienederlaag. Tegen Genk (0-3) was het de derde op rij en volgende week wacht een verplaatsing naar de Bosuil. Maar eerst bekervoetbal tegen Club Brugge.

De wedstrijd tussen Zulte Waregem en Genk stond te boek als een rechtstreeks duel in de strijd om Play-off 1. Maar Essevee werd aan de Gaverbeek net niet droogjes van de mat gespeeld door elf uitgekookte Limburgers. Dury was dan ook hard in zijn analyse.

“We zijn geklopt door een ploeg die op alle vlakken beter was”, zei hij. “We vonden geen antwoord op hun hoge druk en hun spel. Al was het niet echt ‘geen antwoord vinden’. Ze voetbalden gewoon echt goed. We wilden ons herpakken in de tweede helft, maar zij kregen de kansen. We hebben de wet van de sterkste moeten ondergaan. Ik weet wel dat dit een belangrijke wedstrijd was, maar het verschil was erg groot.”

De eerstvolgende taak van Zulte Waregem is de halve finale van de beker, woensdag op het veld van Club Brugge. “We moeten eerst en vooral deze wedstrijd van ons afzetten”, aldus Dury. “We mogen die niet in onze bagage steken, want dan krijgen we een zware rugzak. Met een heen- en terugwedstrijd is het altijd anders in de beker, maar Club is heel sterk. De eerste analyse die we nu moeten maken, is dat we niet goed zijn. Dan pas kunnen we ons voorbereiden op die bekerwedstrijd.”