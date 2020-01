Toptransfer op komst voor Adnan Januzaj? AS Roma toont interesse voor Rode Duivel

Rode Duivel Adnan Januzaj ontbrak zaterdag in de selectie van Real Sociedad omdat er een transfer in de lucht hangt. AS Roma wil hem huren, al is ook een definitieve transfer niet uitgesloten. Ook elders uit de Serie A én de Premier League zijn er clubs die de 24-jarige winger willen binnenhalen. Bij Sociedad speelt Januzaj weinig, ondanks vier goals in de laatste twee bekerduels.