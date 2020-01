Prins Harry doorbreekt de stilte: “Ik ben triest dat het zover is moeten komen, maar we hadden geen andere keuze”

Voor het eerst sinds zijn beslissing om het Britse koningshuis te laten voor wat het is en samen met zijn vrouw Meghan Markle te verkassen naar Canada, heeft de Britse prins Harry zondagavond in het openbaar gesproken over zijn beslissing. “Ik ben triest dat het zover is moeten komen, maar we hadden geen andere keuze.”

In The Ivy Chelsea Garden, een chique club in Londen, sprak Prins Harry (35) een select kransje genodigden voor Sentebale, een liefdadigheidsorganisatie die zich het lot aantrekt van kinderen met hiv in Lesotho en Botswana. “Het Verenigd Koninkrijk zal altijd mijn thuis blijven”, zei de prins. “Maar er was geen enkele andere mogelijkheid dan te verhuizen naar Canada.”

Hij beklemtoonde vooral hoeveel pijn de beslissing bij hem en zijn vrouw Meghan heeft gedaan. Tegelijk counterde hij omfloerst de kritiek als zou het Meghan zijn geweest die hem die keuze heeft opgedrongen. “We hebben er maanden en maanden over nagedacht. De pro’s en contra’s zorgvuldig afgewogen. En elke keer opnieuw kwamen we tot dezelfde conclusie. Meghan en ik zaten van in het begin op dezelfde golflengte. We hebben er altijd alles aan gedaan om het land op de best mogelijke manier te dienen. En net daarom ben ik triest dat het zover is moeten komen.”

Rustiger leven

“Ik weet dat ik het gelijk niet in pacht heb, maar geloof me: er was echt geen andere optie. Interpreteer onze beslissing alstublieft ook niet als een vlucht. We wilden de koningin, de Commonwealth en mijn militaire verplichtingen blijven nakomen. Jammer genoeg is dat niet mogelijk. Het verzaken aan onze koninklijke titel zal hopelijk leiden tot een rustiger leven. De media zijn zo machtig, maar ik hoop dat de dag ooit zal komen dat de steun die we bij elkaar vinden veel machtiger zal zijn.”

Op het einde van zijn toespraak dankte hij koningin Elizabeth: “Ik zal altijd het allergrootste respect blijven hebben voor mijn grootmoeder. Ik ben haar, en de rest van mijn familie, ongelooflijk dankbaar voor de onvoorwaardelijke steun die ze mij en Meghan de jongste maanden hebben gegeven.”