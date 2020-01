CLUBNIEUWS. Standard weigert ook verhoogd bod op Mpoku

Het voetbalweekend zit er weeral op. Tijd om de volgende match voor te bereiden en ondertussen enkele netelige transferdossiers af te handelen. Bij Standard liep er een tweede bod binnen voor Mpoku.

STANDARD. Standard weigert ook verhoogd bod op Mpoku

Standard heeft ook een tweede, verhoogd bod op Paul-José Mpoku afgewezen. Al-Wahda, een club uit Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten, deed afgelopen weekend een voorstel ter waarde van zo’n twee miljoen euro (inclusief bonussen). Een stijging van enkele honderdduizenden euro’s, maar ook dat kon het Luikse bestuur dus niet overtuigen. De gesprekken tussen de twee clubs gaan verder. Mpoku (27) zelf ziet de lucratieve overgang zitten. De Congolese international ontbrak vrijdag tegen KV Mechelen (2-3-zege) nog wegens ziekte. Hij staat nog tot 2021 onder contract bij Standard.

MOESKROEN. Technisch directeur op de bank bij Moeskroen

Nadat Moeskroen-coach Bernd Hollerbach wegens een longontsteking al verstek moest geven voor de winterstage, viel in aanloop naar het duel tegen AA Gent ook T2 Dennis Schmitt uit wegens ziek. Daarom nam technisch directeur Rudi ­Vata noodgedwongen plaats op de bank.

“Dat speelde geen rol voor ons”, zei aanvoerder Dimitri Mohamed achteraf. “Tijdens de week bleek dat zowel de coach als zijn assistent afwezig zouden zijn, maar we hebben ons uitstekend kunnen voorbereiden en werkten ook een puike wedstrijd af. We lieten het meteen na rust na om de partij te beslissen. Dat gebrek aan efficiëntie kwam ons uiteindelijk duur te staan.”

Problemen met de VAR

Opschudding in Gent bij de 3-1 van Jonathan David, want scheidsrechter Nicholas Laforge had flink wat tijd nodig om het Gentse doelpunt te valideren. De communicatie met de man in het busje, Jasper Vergoten, was uitgevallen. Ook het scherm aan de zijlijn weigerde dienst. Laforge ging dan maar te rade bij vierde ref Maarten Toeback, die nog in contact stond met het busje via een walkietalkie. Zo kon Laforge het doelpunt van David toch valideren, maar het zorgde wel voor heel wat oponthoud.

***KV Kortrijk leent verdediger Nihad Mujakic tot 2021 uit aan het Kroatische Hajduk Split. De Bosniër kwam in de zomer over van Sarajevo, maar kwam slechts twee keer in actie.