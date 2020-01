“Mooier zal ik niet meer scoren”

Clement: “Ingreep op rechts was keerpunt in de match”

Albert Sambi Lokonga had het goed bekeken. De Anderlecht-middenvelder haakte Ruud Vormer toen die van in het kleine maantje wilde uithalen. Toen Vormer zijn vrije trap op het hoofd van Nacer Chadli zag belanden, leek het gevaar geweken. Beide ploegen liepen naar voren om de tegenaanval op te zetten of af te breken. Maar ergens in het niemandsland van het Astridpark had Hans Vanaken een geniale inval. Een verloren bal leidde een fase in die over vier maanden als één van de iconische momenten van het seizoen zal gelden.

“Ik had eigenlijk geen andere keuze”, leek Vanaken zich bijna te verontschuldigen voor zijn daadkracht. “De bal in de rug van de verdedigers droppen had geen zin, want iedereen liep van de goal weg. De bal bijhouden hield ook een risico in, want balverlies kon een counter inleiden. Het leek me de veiligste optie om mijn voet er tegen te zetten. Natuurlijk kon ik hem niet beter raken. Voor hetzelfde geld vloog de bal naar de tweede ring van de tribune of naar de cornervlag. Het enige waar ik aan dacht was schieten en we zien wel.”

Hij belandde perfect in de hoek, boven de verblufte Hendrik Van Crombrugge. Geluk of kunde? Vanaken neigde naar het eerste. Al gaf hij toe dat hij er best trots op was. “Ik train vaak op mijn traptechniek – zowel met rechts als met links. Je kan het een beetje in je hebben, maar er komt ook een flinke dosis geluk bij kijken. Je moet hem fantastisch raken. De goal valt ook nog eens op een belangrijk moment voor rust. Ook in dat opzicht was hij belangrijk. Deze goal is mijn mooiste aller tijden. Ik denk niet dat ik een mooiere heb gemaakt en ik denk ook niet dat ik er nog veel mooiere zal scoren. Zo’n bal komt misschien maar één keer op een jaar voor je voeten.”



Hans Vanaken “Ik kon niets anders doen dan het te proberen. En ik kon hem niet beter raken”

In de tweede helft maakte Vanaken een tweede goal, die minstens even belangrijk was. De voorzet kwam van Charles De Ketelaere, Vanaken devieerde het leer binnenkant voet naar de verste paal. Daar was een uitstekend keepende Van Crombrugge een tweede keer geklopt. “Bij de tweede goal raak ik de bal niet zoals hem wilde raken. Het was niet makkelijk, de bal botste net voor ik wilde trappen. In de bots schiet ik hem naar de verste hoek. Hij was niet hard, maar wel diep genoeg in de hoek om Van Crombrugge te kloppen.”

10 goals tegen Anderlecht

Vanaken scoorde twee keer met links en nu al tien keer tegen Anderlecht. Tegen geen enkele tegenstander doet hij beter. “Langs de ene kant zal het wel toeval zijn. Langs de andere kant is Anderlecht een ploeg die zelf wil voetballen en dus ruimte weggeeft. Dan is het makkelijker om vrij te komen en misschien ook makkelijker te scoren. Het is niet dat ik meer gemotiveerd ben tegen Anderlecht of in de grote matchen. Ik probeer elke match beslissend te zijn. Vandaag is dat met twee doelpunten weer goed gelukt.”

De 1-2 betekent dat Club nu drie keer op rij won in Anderlecht. De eerste keer was vorig jaar in de play-offs, de tweede vorige maand in de beker. In de naoorlogse geschiedenis won Club nooit meer dan drie keer op rij in het Astridpark. “Het gebeurt niet vaak dat je hier drie keer op rij wint en natuurlijk willen we de reeks voortzetten”, zegt Vanaken. “Anderlecht was wel beter dan vorige maand. Toen waren ze kansloos. Nu hadden ze nog een grote kans via Amuzu om gelijk te maken. Ze hadden zich deze keer drie à vier weken kunnen voorbereiden en je zag dat ze met veel honger en goesting aan de match begonnen waren. Vooral de eerste vijf à tien momenten was er veel beweging en goeie druk. Ze kunnen goed voetballen, dus als je ze laat voetballen, weet je dat ze kunnen dreigen.”

Toch vond Vanaken dat Club de zege verdiend had. “Na de 1-0 herstelden we het evenwicht en in de tweede helft hadden we de wedstrijd onder controle. We hadden het eerder kunnen afmaken als Dennis scoort op aangeven van Openda of als hij in de eerste helft twee keer alleen voor de keeper komt. Dat zijn kansen die je moet afmaken, maar zolang je 1-2 wint, zou ik er niet te veel belang aan hechten.”

Club kan zich nu concentreren op halve finales van de beker met de eerste van twee confrontaties met Zulte Waregem. Anderlecht heeft grotere zorgen, denkt Vanaken. “Voor Anderlecht moest het vandaag gebeuren. Het was zowat hun laatste kans om aansluiting te vinden bij de top zes. We zijn heel blij dat we ze voorlopig hebben afgehouden. Ik denk dat we deze match hebben gewonnen op ervaring. Maar ik ben er zeker van dat Anderlecht er in zal blijven geloven tot het mathematisch niet meer kan.”