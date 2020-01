De dans leiden en het hoofd koel houden

De formatiegesprekken voor een federale regering blijven aanslepen. Hoog tijd voor een verzetje voor hoofdrolspelers Paul Magnette en Bart De Wever. Die leken afgelopen weekend elk een eigen strategie te hebben om te ontspannen. Magnette, die eregast was op de SP.A-nieuwjaarsreceptie in Heusden-Zolder leidde er enthousiast de dans – in navolging van voorzitter Conner Rousseau eveneens op witte sneakers. De Wever hield dan weer het hoofd koel en nam deel aan het jaarlijkse Winterzwemfeest van de Deurnese IJsberen. Een frisse duik in water van amper 6,4 graden.(pl, blg)