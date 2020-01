Informateurs brengen De Wever en Magnette rond tafel

Zondagochtend stond Paul Magnette nog te dansen op de nieuwjaarsreceptie van SP.A in Heusden-Zolder. Gevraagd naar zijn mening over de regeringsonderhandelingen, zei hij tegen de tv-camera’s dat hij “wacht op voorstellen van N-VA”. Het is niet bekend of de ontmoeting met De Wever toen al vaststond, maar de PS-voorzitter werd enkele uren later in ieder geval op zijn wenken bediend. Rond vier uur in de namiddag hebben informateurs Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez een ontmoeting opgezet tussen hem en N-VA-voorzitter De Wever.

Die ontmoeting moest in het grootste geheim plaatsvinden, maar is gisteren toch uitgelekt. De informateurs willen er voorts geen informatie over kwijt, maar het doel is duidelijk. Op deze manier hoeven ze vandaag niet met lege handen naar het paleis. Om 14 uur worden ze bij de koning verwacht voor een tussentijds verslag. Centraal in hun opdracht staat dat ze moesten verkennen of een regering tussen N-VA en PS levensvatbaar is. Het gesprek van gisteren zou hen daarvan een indicatie moeten geven, zodat ze vandaag iets zinnigs kunnen gaan vertellen.

Bescheiden succesje

Met deze ontmoeting heeft het informateursduo na anderhalve maand toch een bescheiden succesje gehaald. De voorbije weken was de kritiek op de twee gegroeid. Coens en Bouchez zouden niet genoeg op dezelfde lijn zitten en zouden te onervaren zijn voor deze opdracht, waardoor ze ook geen vooruitgang boekten. Dat ze nu alsnog de twee hoofdrolspelers rond tafel hebben gekregen, had niemand zien aankomen.

Of dat gesprek ook een echte vooruitgang betekent, zal vandaag moeten blijken. Volgens de Franstalige krant Le Soir is dat niet het geval. “Het heeft niks opgeleverd dat de situatie op het federale vlak echt doet evolueren”, klinkt het op basis van een anonieme bron.

Of toch Vivaldi?

Na het tussentijds verslag van vandaag loopt de opdracht van Coens en Bouchez nog door tot volgende week dinsdag. Dan moeten ze bij de koning hun definitieve verslag afgeven. In het meest optimistische scenario zouden op dat moment de echte regeringsonderhandelingen moeten beginnen, onder leiding van een formateur. Maar dan moet wel eerst duidelijk zijn of een paars-gele regering – waarin zowel N-VA als PS zit – al dan niet een haalbaar spoor is. Als blijkt van niet, dan gaat het richting een zogenaamde Vivaldi-coalitie: paars-groen aangevuld met CD&V.

En als dat niet lukt, opperde Paul Magnette nog een ander scenario. “Het beste is natuurlijk om een echte regering te vormen”, zei hij op RTL. “Maar als dat niet lukt, zou er een tijdelijke regering van een halfjaar of een jaar kunnen komen die alvast tegemoet kan komen aan de sociale noden.”