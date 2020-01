Drugstest faalt weer bij man die ongeval veroorzaakte

Uit een drugstest bleek dat een man van 20 op 1 december onder invloed was van cocaïne toen hij in een Genk een ongeluk veroorzaakte waarbij twee doden vielen. Maar na een grondige analyse van het staal dat de politie toen van hem afnam, concludeert het lab nu dat de man helemaal geen drugs had genomen.

Nochtans werd door die positieve drugstest zijn rijbewijs ingetrokken en moest hij ook een nacht in de cel. Volgens zijn advocaat dook de 20-jarige ook een tijdje onder, door de berichten in de media dat hij een ongeval onder invloed van cocaïne had veroorzaakt.

Waar het is fout gelopen met de speekseltest, is niet geweten. De agenten hebben volgens het onderzoek alles volgens het boekje gedaan. Toxicoloog Jan Tytgat zei eerder al dat de speekseltesten niet onfeilbaar zijn. “Zes tot zeven procent geeft een vals resultaat, blijkt uit cijfers van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Dat is problematisch veel. Bij alcoholtesten is het anders. Die zijn honderd procent accuraat.”

De foute drugstest pleit de man niet vrij. Uit de vaststellingen blijkt dat hij op het moment van het ongeval veel te snel reed. (bvl)