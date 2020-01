Amerika in de ban van vreemde sms’en naar Belgisch nummer

Een vreemde twist in het impeachmentonderzoek naar president Trump: in nieuw bewijsmateriaal dat de Democraten afgelopen vrijdag hebben vrijgegeven, verschijnt een Belgisch gsm-nummer. Dat zou toebehoren aan Anthony De Caluwé, een illustere zakenman en Trump-superfan.

Uit de berichten blijkt dat De Caluwé in WhatsApp- en sms-berichten locatiegegevens over Marie Yovanovitch, de Amerikaanse ambassadrice in Oekraïne, overmaakte aan Robert Hyde, een onbekende Republikeinse kandidaat voor het Congres. Hyde stuurde op zijn beurt de berichten door naar Lev Parnas, een medewerker van Trumps advocaat Rudy Giuliani. De vermeende spionage kwam er omdat de diplomate geen druk wou uitoefenen op de Oekraïense autoriteiten om een onderzoek te openen naar Trumps rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter.

De Caluwé heeft nu toegegeven dat hij die berichten met informatie over de diplomate naar Hyde stuurde, maar doet ze af als “gezever” en “een ludieke uitwisseling” met Hyde. Zowel in Oekraïne als in de VS is een onderzoek geopend. Over de nationaliteit van Anthony De Caluwé bestaat enige twijfel. Op enkele sociale media-profielen geeft hij aan in België geboren te zijn, maar volgens Karyn Turk, zijn woordvoerster, zou hij de Nederlandse nationaliteit hebben. (adm)