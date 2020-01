Wereldleiders beslissen: geen inmenging en geen wapenleveringen in Libië

Turkije, Amerika, Rusland en alle Europese landen hebben zich zondag tijdens de Libiëconferentie in Berlijn voorgenomen afstand te doen van elke inmenging in het conflict. Die landen zullen ook het wapenembargo tegen Libië respecteren, aldus VN-secretaris-generaal António Guterres.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei ook dat iedereen het erover eens is dat er geen militaire oplossing is voor het conflict, omdat die het menselijk leed alleen maar zou vergroten.

Libië verkeert in chaos na de revolutie in 2011 die dictator Khaddafi van de macht verdreef. Het olierijke land heeft twee rivaliserende regeringen: de regering van nationale eenheid in Tripoli geleid door Fayez al-Sarraj, en de regering van generaal Khalifa Haftar met zetel in de oostelijke stad Tobroek. Zowal al-Sarraj als Haftar was zondag aanwezig in Berlijn.(blg)