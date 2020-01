Officieel Amerikaans archief maakt naam Trump onleesbaar

“God haat Trump”, stond op één van de protestborden tijdens de vrouwenmars in 2017. Maar op een foto in de officiële Nationale Archieven wordt de naam van de Amerikaanse president onleesbaar gemaakt. Op andere borden is de naam van Trump ook verwijderd en ook woorden als “vagina” en “pussy” werden gecensureerd, zo ontdekte The Washington Post.

De woordvoerster van National Archives legde uit dat dat is om “zich niet te mengen in politieke controverse”, maar verontschuldigde zich nadien alsnog. “Het was verkeerd om de foto aan te passen”, klinkt het. “We willen de archieven zonder aanpassing bewaren.”

De foto maakte wel geen deel uit van het officiële archief maar hing er ter promotie. (kba)