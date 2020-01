Guerrilla-beweging plant in het grootste geheim bomen: “Stop met lullen, doe iets”

Puurs-Sint-Amands -

In één week heeft de nieuwe Klein-Brabantse guerrilla-klimaatbeweging The Phantom Tree Company in het grootste geheim al meer dan 500 bomen geplant in de omgeving van Puurs-Sint-Amands. Hoog tijd om met die mannen én vrouwen op stap te gaan. Punt van afspraak voorbije vrijdagnacht: ultrageheim.