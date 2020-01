Afgezette Evo Morales schuift voormalig minister naar voren als presidentskandidaat Bolivia

Luis Arce, voormalig minister van Economie onder de afgezette president Evo Morales, wordt kandidaat voor de presidentsverkiezingen op 3 mei in Bolivia. Dat heeft het voormalige staatshoofd zondag aangekondigd op een persconferentie in Buenos Aires.

Arce, die wordt geflankeerd door voormalig minister van Buitenlandse Zaken David Choquehuanca voor de functie van vicepresident, krijgt de steun van de socialistische partij MAS van Morales en van de vakbonden, zei de voormalige president vanuit Argentinië, waar hij al meer dan een maand in ballingschap leeft.

Luis Arce is “een brug tussen de stad en het platteland om het veranderingsproces voort te zetten. Onze boerenbeweging sluit niemand uit of verwerpt niemand”, zei Morales, die bijna 14 jaar lang Bolivia heeft geregeerd tot zijn gedwongen ontslag op 10 november. “Luis Arce is een garantie voor de nationale economie”, voegde hij eraan toe.

De Bolivianen trekken op 3 mei naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De verkiezingen moeten een einde maken aan de chaos die is ontstaan na de controversiële presidentsverkiezingen van 20 oktober. Evo Morales riep zich toen uit tot winnaar, maar moest na twijfel over het resultaat en massale protesten ontslag nemen.