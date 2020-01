Drie keer zoveel werklozen willen leerkracht worden

In vijf jaar tijd is het aantal werklozen dat via de VDAB een opleiding tot leerkracht volgt bijna verdrievoudigd: van 317 in 2015 naar 857 in 2019. Dat schrijft Het Laatste Nieuws maandag. Minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) ziet in de stijging een manier om het steeds nijpender lerarentekort weg te werken.

Momenteel raken 1.005 jobs in het secundair en 508 in het kleuter- en lager onderwijs niet ingevuld. “Het lerarentekort is een grote uitdaging, zeker met de vergrijzing die ook in ons onderwijs tot een grote vraag naar nieuwe mensen zal leiden”, zegt Crevits. “Het is dan ook een goede zaak dat steeds meer werkzoekenden naar een opleiding tot leerkracht worden geleid. Zij kunnen de lerarenopleiding gratis volgen, behouden tegelijk hun uitkering en krijgen de kosten voor kinderopvang terugbetaald.”

Vooral het afgelopen jaar is het aantal werklozen in een lerarenopleiding explosief gestegen. Uit de VDAB-cijfers blijkt ook dat het vooral vrouwen zijn die de opleiding volgen: 626, tegenover 231 mannen.