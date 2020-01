Vijf mannen opgepakt in “grootste kinderpornozaak ooit in ons land”: “Wie met mijn kinderen wil spelen, zal moeten betalen”

Lars de R. werd in Nederland bekend door zijn deelname aan ‘Holland’s Got Talent’. Foto: YouTube

In Dendermonde gaat vrijdag het proces van start tegen vijf mannen in wat Child Focus “de grootste kinderpornozaak ooit in ons land noemt”: het gaat om drie Belgen, een Nederlander en een Engelsman die jarenlang kinderporno maakten en daarbij duizenden slachtoffertjes maakten. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Dimitry D. (34), een computerhandelaar uit Wetteren, Michael T. (40), een magazijnier uit Kortrijk, Niels M. (31), een manager uit Sint-Truiden, Samuel K. (38), een leraar uit het Engelse Harlow, en Lars de R. (28), een gitarist uit het Nederlandse Krommenie. Dat vijftal maakte en verzamelde tussen 2004 en 2017 jarenlang kinderporno en wisselde bestanden uit. “Ik doe alles onder de zes ook nog. Favo leeftijd rond de vijf”, schreef één van hen tijdens een chatsessie.

De speurders vonden in het kader van ‘Operatie Azraël’ alles samen zo’n 9 miljoen foto’s en filmpjes bij de verdachten, ongezien in ons land. Daaronder ook 664 nooit eerder opgedoken reeksen, wat Europol “vrij uniek” noemt: normaal gezien komen speurders in dergelijke dossiers vaak ‘oude kinderporno’ tegen. “Dit moet het grootste dossier uit het bijna 22-jarige bestaan van Child Focus zijn”, zegt hun advocaat Kris Luyckx in Het Laatste Nieuws. Child Focus stelt zich burgerlijke partij voor de duizenden slachtoffertjes die nog niet geïdentificeerd werden.

“Wie met mijn kinderen wil spelen, zal moeten betalen”

Opvallend in dit dossier is dat de verdachten ook regelmatig in levenden lijve met elkaar afspraken. Zo namen ze hun eigen kinderen, stiefkinderen, of kinderen uit hun kennissenkring mee naar drukbezochte plaatsen zoals het zwembad, de zoo of de kerstmarkt om ze te laten fotograferen en misbruiken. Zo nam Niels M. zijn eigen kinderen mee naar een bijeenkomst in het vakantiepark De Vossemeren in Lommel. “Maar wie met mijn kinderen wil spelen, zal moeten betalen”, schreef hij op voorhand.

Volgens de aanklachten ‘bestelden’ de mannen ook kinderporno bij elkaar en bij buitenlandse contacten. Zo zou Niels M. een Duitser ertoe hebben aangezet om een jongetje te verkrachten en hem daarvan bewijs te sturen. Daarvan werden ook beelden teruggevonden: op de buik van het Duitse slachtoffertje lag een papier met het opschrift “voor CookieMonster”, de schuilnaam van M.. De Limburger zou ook een andere Duitser hebben overtuigd om een baby’tje te verkrachten.

Het proces tegen het vijftal gaat vrijdag van start voor de correctionele rechtbank van Dendermonde.