Christophe en Nick zijn eerste homokoppel in ‘Blind getrouwd’

Christophe Ramont (38) en Nick Laenen (38) stappen binnenkort in het huwelijksbootje voor het vijfde seizoen van ‘Blind getrouwd’. De twee zijn het eerste homokoppel in het VTM-programma.

Het zat de makers van de Belgische versie van ‘Blind getrouwd’ dwars: in Nederland, Australië en Nieuw-Zeeland was er al een holebikoppel de revue gepasseerd, maar in ons land nog niet. Dus klopten ze aan bij holebiverenigingen, en werd zelfs een speciale wervingscampagne opgezet. Met succes: Christophe Ramont en Nick Laenen tekenen straks voor de primeur.

Ramont is al vier jaar vrijgezel. De ambtenaar bij de stad Gent omschrijft zichzelf als “eerlijk, immer positief en enthousiast, een wereldburger, cultuurliefhebber en een foodie die zelf voor geen meter kan koken.” Zijn ideale partner is humoristisch, intelligent, heeft veel zin voor initiatief en een sterk relativeringsvermogen. Voor Kristof is trouwen heel belangrijk, want dat doe je niet zomaar: “Je gaat een engagement aan met iemand voor een lange tijd, en dat doe je hopelijk maar één keer”.

Nick Laenen (38) is een steward uit Antwerpen die zichzelf “positief, grappig, gevoelig en energiek” noemt. Door zijn onregelmatige werktijden is het echter “niet evident” om een serieuze relatie op te bouwen. Zijn ideale partner is iemand die humor heeft, met beide voeten op de grond staat, trouw is, en gelooft in de ware liefde. “Ik ben iemand die leeft volgens het uitgangspunt: je leeft maar één keer. Ik probeer alles uit het leven te halen, reis super veel, ook buiten m’n werk.”

Het is nog niet geweten wanneer VTM het vijfde seizoen van ‘Blind getrouwd’ zal uitzenden. De zes andere deelnemers aan het programma zullen later worden voorgesteld, in een speciale aflevering op de app ‘VTM GO’.