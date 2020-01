Vrouw overleden in Leuven na sprong van vijfde verdieping om aan brand te ontsnappen

Leuven - In Heverlee, deelgemeente van Leuven, is maandagochtend een jonge vrouw om het leven gekomen bij een brand. De vrouw sprong vanop de vijfde verdieping naar beneden om aan de vlammen te ontsnappen, maar overleefde de val niet.

De brand ontstond maandagochtend vroeg in een appartementsgebouw aan de Naamsesteenweg in Heverlee. De brandweer redde een andere bewoonster met een ladderwagen, en bluste de brand vervolgens snel. Het gebouw is voorlopig wel onbewoonbaar. De Naamsesteenweg is voorlopig afgesloten, het verkeer moet plaatselijk omrijden.